2019/06/15 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب المهندس: ميشيل كلاغاصي لم يعد بالإمكان النظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية, على أنها السيد المهيمن والمسيطر على خارطة النفوذ العالمي, وهي التي هُزمت في عديد الصراعت والمواجهات السياسية والعسكرية التي خاضتها بالأصالة أو الوكالة, والتي تحاول استبدلاها بالحروب التجارية, وبالعقوبات الإقتصادية, وبالإنسحاب من الإتفاقات الدولية, وتحولت مناوراتها إلى سياسة اللعب على حافة الهاوية, وأصبح …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إفلاس ترامب واستراتيجية “لن أسقط وحدي” النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إفلاس ترامب واستراتيجية “لن أسقط وحدي”) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إفلاس ترامب واستراتيجية “لن أسقط وحدي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).