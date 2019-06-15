“بي.بي” تفصح عن احتياطي العراق من النفط الخام

2019/06/15 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت شركة بريتيش بتروليوم “بي.بي”، السبت، بأن احتياطي العراق من النفط بلغ 147 مليار برميل.وقالت الشركة في مراجعتها الإحصائية لقطاع الطاقة العالمي للعام 2019، إن الاحتياطي العراقي من النفط الخام سجل 147 الف برميل، فيما حلت فنزويلا بالمرتبة الاولى باحتياطي بلغ 303 مليار برميل.واحتلت كندا، بحسب تقديرات الشركة، المركز الثالث باحتياطيات قدرها […]

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