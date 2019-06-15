2019/06/15 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس زار رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، موقع مجزرة سبايكر في تكريت، فيما أكد أن بطولات وتضحيات العراقيين هي من صنعت النصر.وذكر مكتب عبد المهدي في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء زار فجر اليوم، موقع مجزرة سبايكر في محافظة صلاح الدين في الذكرى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد المهدي يزور موقع مجزرة سبايكر ويؤكد: بطولات وتضحيات العراقيين هي من صنعت النصر وكالة خطوة برس.

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