2019/06/15 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد مفتي الولايات الفدرالية بماليزيا ذو الكفل محمد البكري، دعوته لكافة المسلمين في أنحاء العالم لزيارة مدينة القدس والرباط في المسجد الأقصى المبارك، خاصة العلماء ورجال الدين المؤثرين في مجتمعاتهم.أكد مفتي ماليزيا، لدى استقباله من قِبل قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، يوم الأربعاء، أهمية الخطوة في نفوس الفلسطينيين عندما يجدون إخوانهم المسلمين يقفون بجانبهم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفتي ماليزيا يدعو كافة المسلمون لزيارة القدس والصلاة في الأقصى النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفتي ماليزيا يدعو كافة المسلمون لزيارة القدس والصلاة في الأقصى) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفتي ماليزيا يدعو كافة المسلمون لزيارة القدس والصلاة في الأقصى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).