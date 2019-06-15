ألمانيا.. تحظر نهائياً شركة طيران

2019/06/15 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيدت المحكمة الإدارية الإقليمية بمدينة لونبورغ الألمانية حكماً قضائياً سابقاً بحظر شركة طيران ماهان إير الإيرانية في الأجواء الألمانية.وجاء في حيثيات قرار المحكمة غير القابل للطعن أن أسباب الحظر تتعلق

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