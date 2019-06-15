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سقوط 3 قذائف هاون على قاعدة "بلد" الجوية بمحافظة صلاح الدين


سقوط 3 قذائف هاون على قاعدة
2019/06/15 | 09:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أدت لنشوب حرائق

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