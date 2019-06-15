ميسي إليوت أول مغنية راب تنضم إلى متحف مؤلفي الأغاني

2019/06/15 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت الفنانة الأمريكية ميسي إليوت أول مغنية راب تكرّم في متحف مؤلفي الأغاني الأمريكيين «سونغرايترز هال أوف فايم»

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