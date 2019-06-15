بعد انتشارها على الأنترنت.. مساع عالمية لحظر تجارة أدوات التعذيب

2019/06/15 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت سيسيليا مالمستروم مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة أنه ينبغي تجريم الاتجار في الأدوات التي تستخدم للتعذيب

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