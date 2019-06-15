2019/06/15 | 09:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تمكن التعاون الصيني السعودي في مجال الفضاء من تحقيق إنجازات علمية هامة؛ حيث التقطت كاميرا بصرية تم تطويرها في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، و...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة سعودية-صينية للكرة الأرضية من الفضاء الخارجي) نشر أولاً على موقع (عاجل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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