صورة سعودية-صينية للكرة الأرضية من الفضاء الخارجي

2019/06/15 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن التعاون الصيني السعودي في مجال الفضاء من تحقيق إنجازات علمية هامة؛ حيث التقطت كاميرا بصرية تم تطويرها في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، و...

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