جامعة جدة تعلن عن وظائف أكاديمية للرجال والنساء

2019/06/15 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جامعة جدة عن توافر وظائف أكاديمية شاغرة للرجال والنساء، من حملة البكالوريوس، عبر برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

وذكرت الجامعة، ...

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