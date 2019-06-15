خبيرا طقس يتوقعان هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة

2019/06/15 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقَّع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، اليوم السبت، استمرار تمركز الموجة الحارة على بعض مناطق المملكة، مع وجود فرصة لهطول أمطار.

وأشار كراني، عبر حساب...

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