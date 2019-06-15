محافظ البصرة يعلن قرب بدء تسجيل اسماء المتدربين العاطلين عن العمل

2019/06/15 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن محافظ البصرة اسعد عبد الامير العيداني، السبت، عن قرب بدء تسجيل اسماء المتدربين العاطلين عن العمل في الدورة الثانية والتي ستكون مطلع الاسبوع المقبل ، مبيناً ان التسجيل يتوزع في مختلف مراكز التدريب المهني المنتشرة في المحافظة .وقال العيداني في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “موعد تسجيل اسماء المتدربين العاطلين عن […]

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