حظر العمل وقت الظهيرة اعتباراً من اليوم في الإمارات

2019/06/15 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، اعتباراً من اليوم السبت تطبيق قرار حظر الأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر وذلك حتى 15 سبتمبر (أيلول) المقبل.

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