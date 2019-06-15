2019/06/15 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوة من الحشد الشعبي اليوم السبت، على كدس للعتاد بعملية دهم وتفتيش لملاحقة فلول داعش غربي نينوى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة من الحشد الشعبي تعثر على مخزن للعتاد بعملية دهم وتفتيش غربي نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة من الحشد الشعبي تعثر على مخزن للعتاد بعملية دهم وتفتيش غربي نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).