منتخب مصر يعلق على وضع صلاح تحت الحراسة

2019/06/15 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق مدير منتخب مصر لكرة القدم إيهاب لهيطة، على ما تناولته تقارير صحفية سابقة بشأن وضع حراسة خاصة على غرفة محمد صلاح في معسكر "الفراعنة".

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