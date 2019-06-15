2019/06/15 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت المجموعات الإرهابية خرقها اتفاق منطقة خفض التصعيد واعتدت بالصواريخ على مدينة محردة وبلدتي جب رملة والرصيف بريف حماة الشمالي.وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة في تصريح لوكالة الأنباء السورية سانا أن المجموعات الإرهابية المنتشرة في بلدتي اللطامنة وكفر زيتا بريف حماة الشمالي وأطراف الهبيط بريف إدلب الجنوبي اعتدت مساء الجمعة بعدد من الصواريخ …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إرهابيون يعتدون بالصواريخ على ريف حماة الشمالي النعيم نيوز.

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