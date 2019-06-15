زراعة كربلاء تسوق 48449 طنا من الحنطة في المحافظة

2019/06/15 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية زراعة كربلاء، عن تسويق 48449 طنا من محصول الحنطة لهذا العام الحالي في الموسم الزراعي 2018- 2019.وذكر مدير زراعة كربلاء رزاق الطائي في بيان، تلقته وكالة النبأ للأخبار اليوم السبت، بأنه "حققت محافظة كربلاء طفرة نوعية في تسويق الحنطة خلال الموسم الحالي بعدما استطاعت ان تسوق اكثر من 48449 طنا من الحنطة وهو مالم يتحقق من قبل بسبب التوسع في زراعة المساحات لهذا المحصول من خلال استخدام تقنات الري الحديثة وخاصة المرشات المحورية في المناطق الصحراوية ".

واضاف الطائي ان "كميات الحنطة المسوقة الى منافذ التسويق هذا العام وصلت الى 48449 طنا مقارنة بالعام الماضي الذي كان 34 الف طن ".

وأوضح ان هذه الكمية تشمل الحنطة المسوقة الى عبر منفذ الشركة العامة لتجارة الحبوب/فرع كربلاء المقدسة ، اضافة الى الكميات التي سوقها منتجي البذور الى شركات البذور المتخصصة لاستخدامها كبذور توزع للفلاحين في موسم الزراعة والتي تم استلامها في محافظات اخرى .

وتابع الطائي، "بلغت كميات الحنطة المسوقة بعد انتهاء عملية التسويق (48449) طنا من الحنطة منذ بدء موسم التسويق من بينها (2000) طن سوقت من قبل منتجي البذور الى شركات (شركة مابين النهرين العامة للبذور والشركة العراقية لانتاج البذور ومركز تكنلوجيا البذور".

وبين مدير زراعة كربلاء، ان "كميات الحنطة التي تم تسويقها الى الشركة العامة لتجارة الحبوب فرع كربلاء بلغت(46449) طن و(10 ) كغم منها (43439) طنا و(320) كغم مدرجة اولى ، وبسعر (560) الف دينار للطن الواحد و (2568) طنا و(140 ) كغم من الدرجة الثانية بسعر (480) ألف دينار للطن الواحد و (441) طن و)640( من الدرجة الثالثة بسعر(420) الف دينار للطن الواحد".



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