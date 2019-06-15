الطاقة النيابية: بريطانيا تحقق بشبهات فساد لمسؤولين عراقيين في وزارة النفط

2019/06/15 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت لجنة النفط والطاقة النيابية، السبت، عن فتح تحقيق حول شبهات الفساد ودفع الرشاوى ودعم الإرهاب التي أثيرت حول شركة بتروفاك المتعاقدة مع وزارة النفط في حقول نفط البصرة و حقل المنصورية و حقل عكاز، مشيرا الى ان هناك دعوى قضائية مفتوحة أمام القضاء البريطاني للتحقيق بتهم دفع رشاوى لمسؤولين عراقيين في وزارة النفط […]

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