2019/06/15 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن الحشد الشعبي, السبت, العثور على كدس للعتاد بعملية دهم وتفتيش لملاحقة فلول تنظيم “ داعش” الإجرامي غربي نينوى.وذكر بيان لإعلام الحشد تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “قوة من اللواء 33 ضمن قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي نفذت عمليات دهم وتفتيش لعدد من القرى ما بين قضاء سنجار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يعثر على كدس للعتاد غربي نينوى وكالة خطوة برس.

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