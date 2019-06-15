القاء القبض على ثلاثة مطلوبين بعملية دهم وتفتيش غربي الانبار  

2019/06/15 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار ، السبت، بأن القوات الامنية القت القبض على ثلاثة مطلوبين بعملية دهم وتفتيش غربي الانبار.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “القوات الامنية تمكنت من القاء القبض ثلاثة مطلوبين بتهم تتعلق بالإرهاب واستهداف القوات الامنية والمدنيين بعملية امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من اقضية هيت والرطبة والقائم […]

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