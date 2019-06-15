حسن روحاني: سنواصل تقليص التزاماتنا بموجب الاتفاق النووي

2019/06/15 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوردت وكالة رويترز للأنباء أن الرئيس الإيراني حسن روحاني قال أنه: «سنواصل تقليص التزاماتنا بموجب الاتفاق النووي في غياب المؤشرات الإيجابية من بقية المشاركين».

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