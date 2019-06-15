“بالصور”.. عبد المهدي يتجول في موقع مجزرة سبايكر

2019/06/15 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق زار رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ،اليوم السبت، موقع مجزرة سبايكر في محافظة صلاح الدين في الذكرى الخامسة لوقوعها ، وتجول في مكان الجريمة الذي يحتوي على صور الشهداء وقرأ سورة الفاتحة ترحماً على ارواح شهداء مجزرة سبايكر وشهداء العراق، مجددا العزاء لعوائلهم المضحية ولجميع العراقيين.وقال عبد المهدي بحسب بيان لمكتبه […]

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