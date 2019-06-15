روسيا: تطوير تقنيات جديدة لأنظمة الملاحة الفضائية

2019/06/15 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..يعمل الخبراء الروس حاليا على تطوير هوائيات خاصة قادرة على التقاط إشارات أقمار الملاحة الفضائية، ولا تتأثر بالتشويش الإلكتروني.وحول الموضوع قال مدير هيئة (Navis) الروسية المتخصصة بتطوير الأنظمة الملاحية، إيغور ليسوفوي: “إن الطاقة المنخفضة لإشارات الأقمار الملاحية عند وصولها لسطح الأرض تجعلها عرضة للتداخل مع إشارات الأجهزة اللاسلكية الأخرى، ما […]

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