الصحة تضبط صيدلية في جدة تتاجر في الأدوية النفسية

2019/06/15 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة عن ضبطها صيدلية في جدة تمارس المهنة بدون ترخيص وتتاجر في الأدوية النفسية والجنسية.وقالت وزارة الصحة عبر حسابها في تويتر: بالتع...

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