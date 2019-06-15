2019/06/15 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى- أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس السبت .. سحب رعدية على المرتفعات ورياح نشطة بهذه المناطق) نشر أولاً على موقع (سبق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس السبت .. سحب رعدية على المرتفعات ورياح نشطة بهذه المناطق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبق).