2019/06/15 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجولة الأولى للمجموعة الأولى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرازيل تفتتح "كوبا أمريكا" بفوز عريض على بوليفيا) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرازيل تفتتح "كوبا أمريكا" بفوز عريض على بوليفيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).