2019/06/15 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي يزور صباحا لوحده موقع مجزرة سبايكر بقصر صدام في تكريت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع صحيفة العراق الالكترونية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/15 | 10:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع صحيفة العراق الالكترونية.

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