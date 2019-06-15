2019/06/15 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح الفريق الطبي بمجمع الملك فيصل بالطائف في إنقاذ حياة شخص تعرض لإختراق عصا مدببة.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنقاذ حياة مصاب اخترقت جمجمته عصا وخرجت من الطرف الآخر بالطائف صحيفة صدى الالكترونية.

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