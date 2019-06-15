2019/06/15 | 10:25

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إخماد العديد من الحرائق في محاصيل الحنطة وبساتين في نينوى وكركوك والمثنى

اخمدت فرق الدفاع المدني العديد من الحرائق شبت في محاصيل الحنطة

وبساتين في محافظات نينوى وكركوك والمثنى خلال الـ 24 ساعة الماضية

.

وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني " ان فرق الدفاع المدني في نينوى

تمكنت من اخماد حريق شب في بقايا افراز الحنطة في ناحية بازوايا ،

واخر شب بالقرب من مكب للحديد في قرية الموفقية التابعة لناحية

برطلة ، وثالث لبقايا افراز الحنطة في الحمدانية ، واخر شب بمحصول

للحنطة في قرية ام الشبابيط والزنازل في تلعفر ، وحريق خامس شب في

بقايا افراز الحنطة المحصودة في سنجار ".

واضاف " ان فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق شب في محصول

الحنطة بمساحة ( ١٥ ) دونما بقرية العرابدة في قضاء الحويجة ، نتيجة

شرارة من الحاصدة ، حيث تم اخماده دون توسعه وانقاذ اكثر من ( ١٠٠ )

دونم من المحصول ، كذلك انقاذ الحاصدة وعجلة بيك آب تويوتا قبل

اندلاع النيران بداخلها .

واوضح ان فرق الدفاع المدني في محافظة المثنى اخمدت حريقا شب داخل

بستان في قضاء الرميثة - ابو صريفة ، حيث تم السيطره عليه وتحجيمه

ومنع وصول النيران الى باقي أجزاء البستان والدور المجاورة ، ودون

وقوع اية إصابات بشريه واقتصارها على الأضرار المادية ".

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