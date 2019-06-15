مكافحة الإجرام في بغداد تلقي القبض على متهم مطلوب بقضايا التسليب

2019/06/15 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت مفارز مديرية مكافحة الإجرام في بغداد القبض على متهم مطلوب بقضايا التسليب.وذكر بيان للمديرية ” ان مفارز مكتب مكافحة اجرام الحبيبية في بغداد القت القبض على متهم وبعد التعمق معه بالتحقيق اعترف بقيامه بعدة عمليات تسليب مبالغ من الاموال مقدارها (٨٠ مليون دينار و ١٠ ملايين دينار و ٩ ملايين دينار) من عدة […]

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