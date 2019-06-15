وزير النقل :ميناء ام قصر الشمالي يحقق اكثر من 19مليار دينار في شهر ايار

2019/06/15 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النقل عبدالله لعيبي، عن تحقيق ميناء أم قصر الشمالي في البصرة أكثر من 19 مليار دينار خلال شهر آيار الماضي.وقال الوزير في بيان :” أصبح ميناء أم قصر الشمالي انموذجاً لما ستكون عليه موانئنا بعد أن حقق إيرادات قياسية بلغت (19,445,461,238) دينار خلال شهر آيار”.وأوضح أن ذلك “يعتبر قفزة نوعية لم […]

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