عبد المهدي يتحدث عن حسم ملف سبايكر ويتوعد فلول ’داعش’

2019/06/15 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، السبت، أن جهوداً كبيرة تُبذل لحسم ملف مجزرة سبايكر وضمان حقوق عوائل "الشهداء" و...

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