الاعلام الامني يعلن سقوط 3 قذائف هاون على قاعدة بلد الجوية

2019/06/15 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الخلية في بيان، حصل عليه موقع "الغدير"، إن" ثلاث قذائف هاون سقطت على قاعدة بلد الجوية ادت لنشوب حرائق في الحشائش".وأضافت، أنه" تم اخماد النيران دون اي اضرار بشرية".انتهى..م.ر

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