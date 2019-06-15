روحاني: ايدينا ممدودة لأي دولة آسيوية ترغب في العمل معنا

2019/06/15 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال روحاني في كلمة له خلال انطلاق قمة "التعاون وبناء الثقة في آسيا"، ان" إيران ملتزمة بالاتفاق النووي وايدينا ممدودة لأي دولة آسيوية ترغب في العمل معنا"، مبينا انه" مستعدين لتوقيع اتفاقيات ثنائية أو جماعية لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة".واضاف روحاني، انه" لم نتلق إشارات إيجابية من باقي أطراف خطة العمل سنستمر بخطوات تعليق التزاماتنا بموجب هذا الاتفاق".وفي الشأن الفلسطيني قال روحاني"، انه" يجب التصدي لقرار واشنطن بشان نقل سفارتها إلى القدس والاعتراف بالجولان السوري المحتل جزءاً من الكيان الصهيوني"، مؤكدا، على انه" يجب منح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته".انتهى..م.ر

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