2019/06/15 | 10:27

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أتلتيكو مدريد يتوصل إلى اتفاق لضم مدافع ريال مدريد السابق

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يبدو أن رحيل الأوروجوياني دييجو جودين عن فريق أتلتيكو مدريد دفع إدارة النادي للتفكير في الحصول على خدمات أحد المدافعين المتميزين للتعزيز من القوة الدفاعية للفريق.

وكان أولى خيارات إدارة «الروخيبلانكوس» التعاقد مع ماريو هيرموسو، مدافع ريال مدريد السابق وإسبانيول الحالي، خلال هذا الصيف.

وفي هذا السياق أكدت شبكة «سير» الإذاعية على لسان ميجيل مارتين تالافيرا أن ماريو هيرموسو سيصبح أحد لاعبي الأرجنتيني دييجو سيميوني بداية من الموسم المقبل.

وأضافت بأن إدارة النادي المدريدي توصلت إلى اتفاق مع اللاعب وإدارة نادي إسبانيول يتضمن ارتداء اللاعب قميص وصيف النسخة الماضية من بطولة دوري الدرجة الإسباني بداية من الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان يتمتع بخيار إعادة شراء اللاعب، الذي بدأ مسيرته بالفئات الشبابية بالنادي قبل رحيله إلى بلد الوليد في عام 2015 والانضمام فيما بعد إلى إسبانيول، مقابل 7.5 مليون يورو، ولكن إدارة «الملكي» قررت عدم تفعيل بند إعادة شرائه واحترام رغبته في الرحيل إلى «الروخيبلانكوس»، ومن ثم فإن إدارة ريال مدريد ستحصل على 50% من قيمة شراء أتلتيكو مدريد لماريو.

يُذكر أن مدافع ريال مدريد الرديف انضم إلى إسبانيول صيف عام 2017، واستطاع خلال الموسمين الماضيين تقديم أداء متميز على المستوى الدفاعي جعله يتواجد في قائمة لويس إنريكي، مدرب منتخب إسبانيا، بشكلٍ دائم.

وشارك ماريو هيرموسو في 35 مبارة رفقة فريقه خلال الموسم المنصرم استطاع خلالها تسجيل ثلاثة أهداف.انتهى2

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