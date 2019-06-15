2019/06/15 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏نجحت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية، اليوم السبت، في ضبط صيدلية في مدينة جدة،.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ” الصحة ” تضبط صيدلية بها عدة مخالفات في جدة صحيفة صدى الالكترونية.

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