الإمارات للفضاء تنفي خبراً مغلوطاً حول أول رائد فضاء عربي

2019/06/15 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وكالة الإمارات للفضاء خبراً وصفته بالمغلوط نُشر في بعض وسائل الإعلام الإقليمية حول إرسال أول رائد فضاء عربي

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