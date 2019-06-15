2019/06/15 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت شرطة مكافحة الشغب السنغالية الغاز المسيل للدموع واعتقلت أكثر من 20 شخصاً خلال احتجاج غير مرخص في العاصمة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير عن تورط شقيق الرئيس في صفقة فساد يُشعل الغضب في السنغال) نشر أولاً على موقع (الرؤية الاماراتية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير عن تورط شقيق الرئيس في صفقة فساد يُشعل الغضب في السنغال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرؤية الاماراتية).