ميسي يتطلع إلى الفوز الأول في طريق التتويج بـ«كوبا أمريكا»

2019/06/15 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه منتخب الأرجنتين، في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية؛ نظيره الكولومبي في افتتاح مبارياته ببطولة «كوبا أمريكا»، فيما تُسلط الأ...

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