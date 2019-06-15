خروج حمدالله من معسكر منتخب المغرب يكشف عودة «حرب التكتلات»

2019/06/15 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تطور جديد لأزمة خروج مهاجم فريق النصر، عبدالرزاق حمدالله، من معسكر المنتخب المغربي، أَكَّد عبدالرزاق هيفتي طبيب منتخب المغرب، أن عبدالرزاق حمدالله ...

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