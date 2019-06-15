الراجحي يلتقي وزراء العمل بدول «التعاون الخليجي» على هامش مؤتمر جنيف

2019/06/15 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في الاجتماع التنسيقي لوزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، على هامش ...

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