2019/06/15 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستمتع عشرات السوريين ببعض الوقت في الهواء الطلق، قرب نهر الخوابي في مدينة طرطوس الساحلية، في تجربة شبابية تهدف إلى إنعاش قطاع السياحة الذي تضرر كثيراً بسبب الحرب في سوريا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجربة شبابية سورية في طرطوس لإنعاش قطاع السياحة) نشر أولاً على موقع (الشارقة 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجربة شبابية سورية في طرطوس لإنعاش قطاع السياحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشارقة 24).