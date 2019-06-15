نائب عن بابل يطالب بمنح عوائل شهداء الحشد والقوات الأمنية قروض اسكان

2019/06/15 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالب النائب عن محافظة بابل صادق مدلول السلطاني، السبت، مجلس الوزراء بمنح قروض إسكان لعوائل شهداء الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية ممن تسلموا قطع اراضي.وقال السلطاني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك مطالبات ترد إلينا مطالبة مجلس الوزراء بإصدار قرار منح قروض إسكان بدون فوائد لعوائل شهداء الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية ممن تسلموا قطع اراضي […]

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