وزير الطاقة السعودي يأمل تحقيق التوازن بالسوق النفطية قبل بداية العام المقبل

2019/06/15 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، السبت إنه يأمل بأن يتمكن منتجو النفط من تحقيق التوازن ‏في السوق النفطية قبل بداية العام المقبل.‏ وقال الفالح على هامش اجتماع لوزراء الطاقة والبيئة في مجموعة العشرين بمدينة كارويزاوا ‏اليابانية اليوم، عندما سئل عن الوضع الحالي لسوق النفط: “نأمل بأن نحقق توازن السوق قبل ‏العام

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