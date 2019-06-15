بالوثيقة.. جدول اعمال جلسة اليوم يتضمن انهاء عمل مجلس مفوضين هيئة الاعلام

2019/06/15 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حصلت السومرية نيوز، على وثيقة توضح جدول اعمال جلسة، اليوم السبت، فيما بينت الوثيقة أن جدول الاعمال يتضمن التصويت على صيغة قرار بشأن انهاء عمل مجلس مفوضين هيئة الاعلام والاتصالات.

ويتضمن الجدول ايضا قراءة تقرير عن ازمكة السكن من قبل لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي.وفي ادناه نسخة من الوثيقة..

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