النصر: المفاوضات الحالية

2019/06/15 | 10:34

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بغداد:سومر نيوز

وصف ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، السبت، جميع المفاوضات السياسية بالمخيبة للآمال، مشيرا الى ان تلك ...

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