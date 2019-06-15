2019/06/15 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

أكد النائب في مجلس النواب، نعيم العبودي، السبت، أن حسم الحقائب الوزارية الأربع المتبقية في تشكيلة حكومة...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب: حسم الحقائب الوزارية الأربع سيتم خلال أيام وقبل بدء العطلة التشريعية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب: حسم الحقائب الوزارية الأربع سيتم خلال أيام وقبل بدء العطلة التشريعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).