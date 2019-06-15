القانونية النيابية: أصوات كثيرة تشتت في الانتخابات ومن الضروري تعديل القانون

2019/06/15 | 10:34

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بغداد:سومر نيوز

دعت اللجنة القانونية النيابية، السبت، الى اجراء تعديل بنسب الاصوات المحتسبة في الانتخابات المحلية، مشير...

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