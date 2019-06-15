2019/06/15 | 10:34

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عاجل | روحاني: سنواصل تقليص التزاماتنا بموجب الاتفاق النووي في ظل غياب إشارات إيجابية من جانب باقي المشاركين

عاجل | روحاني: سنواصل تقليص التزاماتنا بموجب الاتفاق

النووي في ظل غياب إشارات إيجابية من جانب باقي المشاركين

المصدر: الجزيرة

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