الحشد الشعبي يعثر على كدس أسلحة في نينوى

2019/06/15 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -

كلمة

عثرت قوة من الحشد الشعبي

في محافظة نينوى، يوم السبت، على كدس للعتاد خلال عملية دهم وتفتيش

غربي المحافظة.

وذكر اعلام الحشد في بيان، ان "قوة

من اللواء 33 ضمن قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي نفذت عمليات دهم

وتفتيش لعدد من القرى ما بين قضاء سنجار وقضاء البعاج غربي المحافظة

عثرت خلالها على كدس للعتاد وعدد من الصواريخ فضلا عن مسح المنطقة

بشكل كامل".

واضاف "تم التخلص من المخلفات

الحربية التابعة لعناصر داعش الاجرامية بشكل آمن ".

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